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السماح للروسية لاسيتسكيني بالمشاركة في المنافسات الدولية

الرياضة

السماح للروسية لاسيتسكيني بالمشاركة في المنافسات الدولية
Sputnik Anton Denisov
السماح للروسية لاسيتسكيني بالمشاركة في المنافسات الدولية
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سمح الاتحاد الدولي لألعاب القوى لبطلة العالم في الوثب العالي مرتين، الروسية ماريا لاسيتسكيني بالمشاركة في المنافسات الدولية، وفقا لما أعلنه زوجها فلاداس لايتسكاس.

ونشر لايتسكاس تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر جاء فيها "وافق الاتحاد الدولي لأم الألعاب على طلب ماريا لاسيتسكيني بالمشاركة في المنافسات الدولية العام الجاري".

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد سمح للاسيتسكيني و46 رياضيا روسيا بالمشاركة في المنافسات الدولية عام 2017، بينما رفض السماح لـ98 آخرين.

ويقدم الرياضيون الروس طلبات للمشاركة في المنافسات الدولية كـ"مستقلين"، منذ معاقبة اتحادهم المحلي لألعاب القوى بالإيقاف عام 2015.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض

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