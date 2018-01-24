أرسنال يبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين على حساب تشيلسي.. فيديو

ضرب أرسنال موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بعد فوزه على تشيلسي (2-1)، في لقاء الديربي اللندني، الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

بادر تشيلسي بالتسجيل عبر نجمه البلجيكي ايدين هازارد مبكرا في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية. لكن أرسنال "المدفعجية" رد الصاع صاعين بتسجيله هدفين من دون رد، الأول جاء بـ "نيران صديقة" سجله الألماني أنتونيو روديغر مدافع تشيلي خطأ في مرماء، عند الدقيقة الـ 12، ومن ثم اقتنص السويسري غرانيت جاكا هدف الفوز لأرسنال، بحلول الدقيقة 60 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "الإمارات".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "ستامفورد بريدج".

وسيكون أرسنال في النهائي على موعد مع مانشستر سيتي الذي تأهل بدوره حساب فريق بريستول سيتي المنتمي لدوري الدرجة الأولى ذهابا وإيابا.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي