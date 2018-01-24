لاعب سوري يدفع 150 ألف دولار للدفاع عن ألوان الإمارات

أكد السوري يوسف قلفا، اللاعب الجديد لنادي الإمارات لكرة القدم، أنه تكفل بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريقه السابق النصر الكويتي والبالغ 150 ألف دولار، من أجل إنهاء العقد.

وقال يوسف قلفا لموقع "الإمارات اليوم": "أتوجه بالشكر إلى فريقي السابق، وكان هذا الشرط الجزائي موجودا في العقد، ما سهل من مهمة انتقالي إلى الإمارات بعد انتهاء فترة التسجيل، والتعاقد معي كلاعب حر".

وأضاف اللاعب السوري: "سعيد بالتواجد في الدوري الإماراتي، وطموحي هو مساعدة فريق الإمارات في البطولة والتقدم في جدول الترتيب، وأعتقد أن الفريق قادر على ذلك".

وكشف يوسف قلفا أن: "الحقيقة أن الدولي السوري ولاعب الهلال السعودي عمر خربين نصحني بالتواجد في الدوري الإماراتي، كما أن التجارب الناجحة لعدد من اللاعبين السوريين في الملاعب السعودية والإماراتية مثل فراس الخطيب، وعمر السومة وعمر خربين، شجعتني على خوض تجربة الدوري الإماراتي الذي أعتبره من أقوى الدوريات العربية".

وخاض يوسف قلفا (24 عاما)، بعد يوم فقط من تسجيله رسميا، أولى مبارياته الرسمية مع الإمارات ضد ضيفه الوصل عقب تسجيله رسميا قبل يوم من المباراة، وانتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة 13 من دوري الخليج العربي.

شاهد ماذا قال الوارد الجديد لفريق #الإمارات السوري يوسف قلفا بعد أول مشاركاته مع الفريق

“الحكم هو من خرب علينا المباراة” #دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية#الإمارات_الوصلpic.twitter.com/Y9C1oqZqom — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 22, 2018

المصدر: "الإمارات اليوم"

نايف الكوردي