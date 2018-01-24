الأولمبية الدولية تنفي حظر العلم الروسي في أولمبياد 2018

نفت اللجنة الأولمبية الدولية أنباء تحدثت عن توجه المنظمة لمنع المشجعين الروس من رفع علم بلادهم أو إظهار أي رمز يدل أو يتضمن ألوان الراية الروسية في مدرجات المرافق الأولمبية.

وقال مصدر من اللجنة الأولمبية الدولية: "اللجنة الدولية استبعدت اللجنة الأولمبية الروسية ولكنها لم تستبعد روسيا، لهذا فالمشجعون لن يحرموا من حقوقهم".

وأشار المصدر ذاته إلى أن روسيا ليست ضمن البلدان التي ستحظر أعلامها في أولمبياد 2018 لعدم مشاركتها في الدورة، لأن الرياضيين الروس سيتنافسون في الألعاب (تحت راية الأولمبياد).

وكانت وسائل إعلام روسية قد تناقلت معلومات في وقت سابق، تفيد بأن اللجنة الدولية ستحظر على المشجعين الروس رفع علم بلادهم في مدرجات المرافق التي ستحتضن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية من الـ9 وحتى الـ25 من فبراير 2018، وأشارت المصادر إلى أن الحديث عن حظر العلم الروسي هو بسبب استبعاد المنتخب الروسي من المشاركة في الأولمبياد.

المصدر:gazeta.ru

عمر بيكضاض