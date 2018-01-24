نورا ترفض اللعب لمنتخب بلادها بسبب صور خادشة
Reuters Marko Djurica
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رفضت النرويجية نورا مورك اللعب في صفوف منتخب بلادها لكرة اليد، بسبب انتشار صور لها في مواقع التواصل الاجتماعي، خادشة للحياء.
وقالت نورا مورك "Nora Mørk": "لقد اعتدت على حقيقة أن الناس ينصحونني باستمرار كيف يجب أن ألعب، ولكن التدخل في حياتي الخاصة بهذه الطريقة الفظيعة أثار الخوف والقلق لدي".
يذكر أن نورا مورك البالغة من العمر 26 عاما، توجت بلقب بطلة العالم مع منتخب النرويج في العالم 2015 بالدنمارك، كما توجت ثلاث مرات بطلة لأوروبا في الأعوام (2010، 2014، 2016).
المصدر: "lenta.ru"
نايف الكوردي
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