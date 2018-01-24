فوركاد يعلق على استبعاد الرياضيين الروس من أولمبياد 2018

يرى البطل الفرنسي في رياضة البياتلون سيمون فوركاد، أن اللجنة الأولمبية الدولية طبقت معيارين مزدوجين في استبعاد الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد 2018.

وقال فوركاد خلال حوار أجراه مع موقع "sport.fr" الفرنسي، تعليقا على حرمان النجم الروسي أنطون شيبولين، ومجموعة من الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد 2018: "يجب استبعاد فقط المتورطين في استخدام المنشطات، وليس جميع الرياضيين.. أضع نفسي دائما مكان الرياضي الذي يتأثر بأي قرار. إذا كان هناك نظام للتنشيط في الدولة، وأنا لم أفعل أي شيئ خاطئ، سأعتبر حرماني من المشاركة في الأولمبياد تحاملا علي، بسب إجباري على دفع ثمن غباء الآخرين".

وأشار بطل العالم ثلاث مرت، إلى أنه لا يعرف سبب استبعاد الرياضيين الروس بسبب تطبيق معيارين مزدوجين.

وأكد فوركاد أن المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية مطلع الشهر المقبل، ستكون مختلفة تماما، بسب غياب عدد كبير من الرياضيين الروس.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قلصت الأسبوع الماضي عدد الرياضيين الروس الذين تحق لهم المشاركة في أولمبياد 2018 من 500 إلى 389 رياضيا، قبل أن تضيف إلى قائمة المستبعدين مجموعة من الرياضيين البارزين، كمتسابق البياتلون أنطون شيبولين، ومتزلج اختراق الضاحية سيرغي أوستيوغوف، والبطل في مسابقات التزلج السريع للمسافات القصيرة فيكتور آن، ولم تقدم اللجنة الدولية أي مبررات أو توضيحات لاتخاذها هذه القرارات.

المصدر:360tv.ru

عمر بيكضاض