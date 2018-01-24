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شاهد.. مواجهة ساخنة بين كيربر وهاليب في المربع الذهبي لبطولة أستراليا المفتوحة

الرياضة

شاهد.. مواجهة ساخنة بين كيربر وهاليب في المربع الذهبي لبطولة أستراليا المفتوحة
Reuters Edgar Su
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سيشهد الدور قبل النهائي  لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى، مواجهة على صفيح ساخن بين اللاعبتين الألمانية أنجليك كيربر والرومانية سيمونا هاليب.

وجاء تأهل أنجليك كيربر المصنفة 21 على حساب الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 17، إثر تغلبها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع (6-1) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

كما صعدت سيمونا هاليب المصنفة أولى، إلى الدور ذاته على حساب منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة سادسة، بفوزها عليها بمجموعتين نظيفتين أيضا، بواقع (6-3) و(6-2).

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المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي 

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