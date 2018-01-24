شاهد.. مواجهة ساخنة بين كيربر وهاليب في المربع الذهبي لبطولة أستراليا المفتوحة
سيشهد الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى، مواجهة على صفيح ساخن بين اللاعبتين الألمانية أنجليك كيربر والرومانية سيمونا هاليب.
World No.1, a year ago: @AngeliqueKerber— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2018
World No.1, today: @Simona_Halep
They clash tomorrow for a spot in the #AusOpen final 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/R1YWu15vHn
وجاء تأهل أنجليك كيربر المصنفة 21 على حساب الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 17، إثر تغلبها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع (6-1) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.
.@AngeliqueKerber's last 14 matches: WWWWWWWWWWWWWW.#AusOpenpic.twitter.com/5sfKZAlJRe— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2018
كما صعدت سيمونا هاليب المصنفة أولى، إلى الدور ذاته على حساب منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة سادسة، بفوزها عليها بمجموعتين نظيفتين أيضا، بواقع (6-3) و(6-2).
The last No.1 to win the #AusOpen was Serena Williams in 2015.@Simona_Halep intends to change that. #AusOpenpic.twitter.com/b4myp6LyA0— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2018
المصدر: "sportbox.ru"
نايف الكوردي