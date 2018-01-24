قبل المونديال.. انطلاق الجولة العالمية للكأس الذهبية من لندن

انطلقت جولة الكأس الذهبية لكأس العالم "فيفا" باحتفالية رسمية في لندن حضرتها مجموعة من أبطال العالم السابقين، كالإنجليزي جيوف هورست والإيطالي أندريا بيرلو.

وستكون للجولة محطات في 91 مدينة في 51 دولة من قارات العالم الست، وهو ما يمنح الآلاف من عشاق كرة القدم فرصة التعرف بأنفسهم على الجائزة الأغلى في عالم الساحرة المستديرة.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال فيليب لو فلوش كبير المسؤولين التجاريين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "عقب نجاح المرحلة الأولى من جولة الكأس الذهبية، والتي منحت أكثر من 220 ألف شخص في أرجاء روسيا فرصة الاقتراب من الكأس الذهبية بأنفسهم، يسعدنا أن نطلق هذه الفرصة التي لن تنساها كرة القدم حول العالم.. ستجلب الأشهر القليلة القادمة معها فرحا ودهشة لمئات الآلاف من الأشخاص حول العالم في أكثر من 50 دولة".

أما النجم الإيطالي السابق أندريا بيرلو، فقال: "شرف عظيم لي أن أتواجد هنا لإعطاء شارة الانطلاق لطائرة جولة الكأس لبطولة كأس العالم "فيفا" في رحلتها حول العالم.. رفعي للكأس الأصلية مجددا يستحضر إلى ذهني ذكريات رائعة، وأنا متشوق للتعرف على هوية الفريق الذي سيرفع هذه الأيقونة الرياضية الثمينة عقب نهاية مونديال 2018. الكأس تمثل القمة في مسيرة أي لاعب".

وقبل أن تستهل الكأس الذهبية جولتها العالمية، كانت قد أتمت رحلة في روسيا دامت ثلاثة أشهر وقطعت فيها أكثر من 16 ألف كيلومتر وجابت 16 مدينة، وهو ما جعلها الجولة الأطول على الإطلاق في تاريخ الكأس والدول المضيفة للمونديال.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض