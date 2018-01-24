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أستراليا المفتوحة.. تشونغ يواصل مسيرته المظفرة ويبلغ المربع الذهبي

الرياضة

أستراليا المفتوحة.. تشونغ يواصل مسيرته المظفرة ويبلغ المربع الذهبي
Reuters Thomas Peter
أستراليا المفتوحة.. تشونغ يواصل مسيرته المظفرة ويبلغ المربع الذهبي
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واصل هيون تشونغ مسيرته الرائعة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وأصبح أول لاعب كوري جنوبي يبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى بفوزه اليوم على الأمريكي تينيس ساندجرين.

وقدم تشونغ المصنف الـ58 عالميا عرضا رائعا، ليطيح بمنافسه الأمريكي بثلاث مجموعات دون رد، تفاصيلها (6-4، 7-6، و6-3).

وبات النجم الكوري الجنوبي الصاعد (21 عاما)، صاحب أقل تصنيف يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة منذ أن فعلها الروسي مارات سافين عام 2004.

وسيلعب تشونغ في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة السويسري روجر فيدرر حامل اللقب، والتشيكي توماس برديتش، فيما سيجمع نصف النهائي الثاني بين الكرواتي مارين شيليتش الذي تأهل على حساب المرشح الأول للقب الإسباني رافائيل نادال، والأمريكي كيلي إيدموند.

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المصدر: ATP

عمر بيكضاض

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