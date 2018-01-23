مانشستر سيتي يبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين.. فيديو

بلغ مانشستر سيتي نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، على حساب فريق بريستول سيتي المنتمي لدوري الدرجة الأولى، بفوزه عليه (3-2)، الثلاثاء، في مباراة الإياب.

وتوالى على تسجيل ثلاثية مانشستر سيتي كل من، الألماني ليروي سان، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والبلجيكي كيفين دي بروين، في الدقائق (43، 49، 90) على الترتيب.

بينما سجل هدفي أصحاب الأرض كل من، مارلون بيك، وإيدين فلينت، في الدقيقتين (64، 90) على التوالي.

إقرأ المزيد

وجدد مانشستر سيتي بذلك فوزه على بريستول سيتي، بعد ما تغلب عليه في لقاء الذهاب أيضا بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أسبوع على ملعب "الاتحاد".

وسيكون مانشستر سيتي، في النهائي، بانتظار الفائز من الديربي اللندني الذي يجمع أرسنال وضيفه تشيلسي اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل دون أهداف، قبل أسبوع على ملعب "ستانفورد بريدج".

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي