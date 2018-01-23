جدة روسية تأخذها الحمية وتقتحم حلبة مصارعة وتضرب خصم حفيدها.. (فيديو)

اقتحمت مرأة عجوز حلبة مصارعة لتدافع عن حفيدها بعد أن أسقطه منافسه، خلال نزال بينهما ضمن مسابقة محلية تسمى "غوراش"، وتقام وفقا لقواعد المصارعة الرومانية، في منطقة روستوف.

بدأ النزال وتصارع شابان، أحدهما يرتدي زيا أحمر والآخر أزرق، فيما بينهما حسب قواعد رياضة المصارعة، وانتهت الجولة الأولى بتقدم الأخير بنقطتين، وكان يجرى كل شيء على ما يرام، حتى سقط المصارع حفيد العجوز بالزي الأزرق على الأرض، وهنا اقتحمت الجدة، التي كانت تتأهب وتتربص بالخصم، أرض الحلبة ووجهت ضربة إلى رأس خصم حفيدها، ليتدخل الحكم ويوقف النزال، معلنا فوز المصارع بالزي الأحمر.

ويمكن لمتابعي RT مشاهدة الواقعة عبر مقطع الفيديو المرفق فهي أبلغ من التعبير، وتستحق المشاهدة.

المصدر: "life.ru"

نايف الكوردي