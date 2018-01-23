غياب أبرز ركائز منتخب روسيا لهوكي الجليد عن أولمبياد 2018

أفادت وكالة إر سبورت اليوم، أن قائمة الرياضيين المدعوين للمشاركة في أولمبياد 2018، خلت من أسماء مجموعة من أبرز نجوم المنتخب الروسي لهوكي الجليد.

وذكرت الوكالة أن الاتحاد الروسي لهوكي الجليد يجري مفاوضات واسعة النطاق لإدراج هؤلاء الرياضيين (نجوم المنتخب الروسي لهوكي الجليد) في القائمة النهائية.

ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق، إدراج متسابق البياتلون أنطون شيبولين، والمتزلج سيرغي أوستيوغوف، وأغلب الرياضيين الروس في مسابقة التزلج السريع، في قائمة الرياضيين المدعوين للمشاركة في أولمبياد 2018، من دون أن تعطي أية مبررات أو توضيحات للاتخاذها هذا القرار.

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يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية، حظرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشاركة المنتخب الروسي في أولمبياد 2018، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، ولكنها قررت السماح بمشاركة "النظيفين" منهم فقط، ولكن تحت علم الأولمبياد وستصدر اللجنة قرارها بعددهم النهائي في الـ27 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض