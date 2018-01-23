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إدموند يواصل مفاجآته في أستراليا المفتوحة

الرياضة

إدموند يواصل مفاجآته في أستراليا المفتوحة
Reuters Thomas Peter
إدموند يواصل مفاجآته في أستراليا المفتوحة
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واصل البريطاني كايل إدموند مغامراته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وبلغ المربع الذهبي بعدما أطاح بالمصنف الثالث، البلغاري غريغور ديميتروف، بفوزه عليه بثلاث مجموعات لواحدة.

وفرض إدموند غير المصنف سيطرته على منافسه البلغاري، في مواجهة ربع النهائي التي أقيمت اليوم، ليفوز بواقع (6-4، 3-6، 6-3 و6-4)، ويتأهل للمرة الأولى في مسيرته لنصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وتقام اليوم مباراة أخرى عن الدور ربع النهائي، وتجمع المرشح الأول للقب، الإسباني رافائيل نادال، بالمصنف السادس، الكرواتي مارين سيليتش.

المصدر:ATP

عمر بيكضاض

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