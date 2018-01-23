إدموند يواصل مفاجآته في أستراليا المفتوحة

واصل البريطاني كايل إدموند مغامراته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وبلغ المربع الذهبي بعدما أطاح بالمصنف الثالث، البلغاري غريغور ديميتروف، بفوزه عليه بثلاث مجموعات لواحدة.

وفرض إدموند غير المصنف سيطرته على منافسه البلغاري، في مواجهة ربع النهائي التي أقيمت اليوم، ليفوز بواقع (6-4، 3-6، 6-3 و6-4)، ويتأهل للمرة الأولى في مسيرته لنصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

Is there any stopping of 🇬🇧 Kyle Edmund at this Australian Open?



✅ First Grand Slam QF

✅ First Grand Slam SF

?? First Grand Slam Final ??#ATP#AusOpen



More ➡️➡️ https://t.co/UAoMFWbpd8pic.twitter.com/lsWLLBmlb0 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 23 января 2018 г.

وتقام اليوم مباراة أخرى عن الدور ربع النهائي، وتجمع المرشح الأول للقب، الإسباني رافائيل نادال، بالمصنف السادس، الكرواتي مارين سيليتش.

Nadal or Cilic 🤔 Who will face Edmund in the #AusOpen SF?



Read preview & vote in poll ➡️ https://t.co/ECX67qrsZ7pic.twitter.com/DTZdu37exC — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 23 января 2018 г.

المصدر:ATP

عمر بيكضاض