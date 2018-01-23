سيئول: الأولمبياد الشتوي أولمبيادنا وليس أولمبياد بيونغ يانغ

رفض القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية انتقادات تصف الألعاب الأولمبية الشتوية المزمعة في مدينة بيونغ تشانغ بـ"أولمبياد بيونغ يانغ".

وقال بارك سو هيون المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي: "قبل شهر واحد كانت شبه الجزيرة الكورية تعاني من توتر شديد.. لكن جهود الإدارة لمعالجة الأزمة من خلال الحوار أدت إلى مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد".

وأضاف: "لا نفهم السبب في إطلاق الوصف القديم "أولمبياد بيونغ يانغ" على أولمبياد بيونغ تشانغ التي ستكون "أولمبياد سلام".

وينتقد بعض ساسة المعارضة والمجتمع المحافظ في كوريا الجنوبية مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية المنتظرة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، في الفترة من الـ9 لغاية الـ25 من فبراير 2018.

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فبعد أزمة استمرت شهورا بسبب التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وافقت الكوريتان خلال أول محادثات رسمية بينهما منذ نحو عامين على أن تساعد كوريا الجنوبية في ترتيب مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب.

لكن بعض الخطط المعينة ومنها الاشتراك بفريق نسائي مشترك في مسابقة هوكي الجليد وسير منتخبي البلدين تحت علم واحد، أثار الجدل في الجنوب، حيث يشعر أصحاب التيار المحافظ والكوريون الجنوبيون الشبان بالاستياء من أن يخطف الزعيم الكوري الشمالي الأضواء.

ونظمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في كوريا الجنوبية احتجاجا عند محطة القطارات الرئيسية في سيئول أمس، والتي وصل إليها وفد كوريا الشمالية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: "نعارض منح أولمبياد بيونغ يانغ لكيم جونغ أون".

المصدر: رويترز