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ريال مدريد ينشر فيديو يظهر شدة إصابة رونالدو

الرياضة

ريال مدريد ينشر فيديو يظهر شدة إصابة رونالدو
Reuters Sergio Perez
ريال مدريد ينشر مقطع فيديو يظهر مدى قوة إصابة رونالدو
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نشر نادي ريال مدريد لكرة القدم على موقعه الرسمي في تويتر، مقطع فيديو يظهر مدى شدة الإصابة التي تعرض لها البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء ديبورتيفو لاكورونيا الأحد الماضي.

ويظهر النجم البرتغالي في الفيديو وهو يتلقى العلاج عقب المباراة، وبدا واضحا من خلال الفيديو ما أصيب به "الدون".

وتعرض رونالدو لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام ديبورتيفو لاكورونيا، ضمن منافسات المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظهر رونالدو أثناء خروجه من الملعب لتلقي العلاج وهو يمسك بهاتف محمول، وينظر إلى الكاميرا الخاصة بـ"الموبايل" من أجل مشاهدة الإصابة التي تسببت في سيل الدم من وجهه، وذلك بعد التدخل العنيف من مدافع الديبور.

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تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الريال والديبور انتهت بفوز الميرينغي بسبعة أهداف لهدف، سجل منها البرتغالي هدفين، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في 15 مباراة خاضها مع الريال في الليغا هذا الموسم.
المصدر: sports.ru

عمر بيكضاض

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