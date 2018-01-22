 
مباشر

هاليب وكيربر تعبران إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

هاليب وكيربر تعبران إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة
Reuters Thomas Peter
هاليب وكيربر تعبران إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrx4

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب، اليوم، إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزها على اليابانية ناعومي أوساكا، بمجموعتين متتاليتين.

ونجحت النجمة الرومانية في حسم المباراة لصالحها، بواقع (6-3 و6-2)، لتواصل بذلك المصنفة أولى عالميا، شق طريقها نحو الفوز بأول لقب لها في بطولات الجراند سلام، إذ كانت أفضل نتائجها في أستراليا، هي بلوغ الدور ربع النهائي في عامي 2014 و2015.

وتقابل هاليب في الدور المقبل، الفائزة من المواجهة التي تجمع في وقت لاحق اليوم، التشيكية كارولين بليسكوفا بمواطنتها باربورا ستريكوفا.

وبلغت الدور ربع النهائي كذلك، المصنفة أولى عالميا سابقا و21 حاليا، الألمانية أنجليك كيربر، بعدما تجاوزت عقبة التايوانية هسيه سو وي، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها (4-6، 7-5 و6-2).

وضربت النجمة الألمانية موعدا في دور الثمانية مع الأمريكية ماديسون كيز، التي تأهلت على حساب الفرنسية كارولين جارسيا، بفوزها عليها بنتيجة (6-3 و6-2).

إقرأ المزيد
المخضرم فيدرر يعبر إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة المخضرم فيدرر يعبر إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة

المصدر: WTA

عمر بيكضاض

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة