هاليب وكيربر تعبران إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب، اليوم، إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزها على اليابانية ناعومي أوساكا، بمجموعتين متتاليتين.

ونجحت النجمة الرومانية في حسم المباراة لصالحها، بواقع (6-3 و6-2)، لتواصل بذلك المصنفة أولى عالميا، شق طريقها نحو الفوز بأول لقب لها في بطولات الجراند سلام، إذ كانت أفضل نتائجها في أستراليا، هي بلوغ الدور ربع النهائي في عامي 2014 و2015.

وتقابل هاليب في الدور المقبل، الفائزة من المواجهة التي تجمع في وقت لاحق اليوم، التشيكية كارولين بليسكوفا بمواطنتها باربورا ستريكوفا.

وبلغت الدور ربع النهائي كذلك، المصنفة أولى عالميا سابقا و21 حاليا، الألمانية أنجليك كيربر، بعدما تجاوزت عقبة التايوانية هسيه سو وي، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها (4-6، 7-5 و6-2).

.@angeliquekerber is on her way to an #AusOpen quarterfinal for the second time!



And we all know what happened the last time she made it... 🏆 pic.twitter.com/TDUdII7kT9 — #AusOpen (@AustralianOpen) 22 января 2018 г.

وضربت النجمة الألمانية موعدا في دور الثمانية مع الأمريكية ماديسون كيز، التي تأهلت على حساب الفرنسية كارولين جارسيا، بفوزها عليها بنتيجة (6-3 و6-2).

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المصدر: WTA

عمر بيكضاض