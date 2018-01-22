المخضرم فيدرر يعبر إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة

صعد النجم السويسري روجر فيدرر إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة 14 في مسيرته اليوم بفوزه على الهنغاري مارتون فوتشوفيتش بثلاث مجموعات دون رد.

ونجح فيدرر في كسر إرسال منافسه 3 مرات، ليفوز بالمباراة التي امتدت لساعتين، بواقع (6-4، 7-6 و6-2)، ويواصل بذلك النجم السويسري حملة الدفاع عن لقبه في أستراليا بنجاح.

ويقابل فيدرر في ربع النهائي منافسه التشيكي توماس برديتش، الذي تأهل على حساب الإيطالي فابيو فونيني بفوزه عليه بنتيجة (6-1، 6-4 و6-4).

ويكون فيدرر (36 عاما) بذلك أكبر لاعب في فئة الرجال يبلغ دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة منذ كين روزول في عام 1977.

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وهذه المرة الـ52 التي يبلغ فيها فيدرر ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام، في مسيرته التي نال خلالها 19 لقبا منها خمسة في بطولة أستراليا.

وتوج السويسري في النسخة الماضية على حساب غريمه الإسباني رافائيل نادال.

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المصدر: وكالات

عمر بيكضاض