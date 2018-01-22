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ماكاروفا وفيسنينا تبلغان ربع نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

ماكاروفا وفيسنينا تبلغان ربع نهائي أستراليا المفتوحة
AFP JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
ماكاروفا وفيسنينا تبلغان ربع نهائي أستراليا المفتوحة
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تأهلت الروسيتان يكاترينا ماكاروفا ويلينا فيسنينا إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لزوجي السيدات، بعد فوزهما على الثنائي التشيكي باربورا كريتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا.

واحتاج الثنائي الروسي لساعتين و26 دقيقة للفوز على الزوجي التشيكي، في المواجهة التي أقيمت صباح اليوم، بمجموعتين لواحدة، بواقع (7-6، 6-7 و6-2).

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وتواجه اللاعبتان الروسيتان في الدور ربع النهائي، الثنائي المشكل من الكندية غابريلا دابروفسكي، والصينية سيوي إيفان.

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المصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض

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