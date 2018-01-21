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الدوري الفرنسي.. انتصار مبهر لليون على سان جيرمان في الوقت القاتل

الرياضة

الدوري الفرنسي.. انتصار مبهر لليون على سان جيرمان في الوقت القاتل
Reuters
ليون يهزم سان جيرمان في الدوري الفرنسي
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حقق ليون فوزا قاتلا على ضيفه باريس سان جيرمان 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

تقدم ليون عبر نبيل فقير في (د.2) وأدرك لايفن كورزاوا التعادل لسان جيرمان في (د.48)، لكن ممفيس ديباي كانت له كلمته الأخيرة بإحرازه هدفا في الوقت القاتل في (د.90+4) وسط فرحة جميع جماهير ملعب "بارك أولمبيك ليون".

وبهذا الفوز الثمين، ارتفع رصيد ليون إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد باريس عند 56 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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