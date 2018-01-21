نيس يهزم سانت تيان وموناكو يستعيد ذاكرة الانتصارات في "الليغ 1"

حقق نيس فوزا صعبا على حساب ضيفه سانت إيتيان 1-0، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "الليغا 1".

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للاعب الوسط ويلان سيبريان صاحب الهدف الوحيد في (د.22).

وبهذه النتيجة يعود نيس لدرب الانتصارات في المسابقة بعد التعادل في الجولة الماضية أمام موناكو، حامل اللقب، بهدفين ليرفع رصيده من النقاط لـ34 في المركز السادس، ويتخلف بفارق الأهداف فقط خلف نانت، في المقابل، ساهمت الخسارة الثانية على التوالي والـ11 هذا الموسم، في تجمد رصيد سانت إيتيان عند 23 نقطة في المركز الـ16.

موناكو - ميتز 3-1

وعاد موناكو لطريق الانتصارات، بتغلبه على ميتز 3-1، سجل أهداف موناكو، خورخي مورايس، في 45+2)، ورشيد غزال في (د.67)، وروني لوبيز في (د.81).

وأحرز هدف ميتز الوحيد، إبراهيم إنياني في (د.72) واضطر الفريق لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين، منذ (د.50) بعد طرد إيجي كاواشيما.

ويحتل موناكو بذلك المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري، بـ46 نقطة، فيما يتذيل ميتز المسابقة، بـ15 نقطة فقط.

المصدر: وكالات

فادي سيمير