الدوري الإيطالي.. ميلان يقلب الطاولة على كالياري وإنتر يتعثر بالتعادل أمام روما

تغلب ميلان على مضيفه كالياري 2-1، اليوم الأحد، في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

افتتح كالياري باب التسجيل عبر نيكولو باريلا في (د.8)، لكن الروسونيري أدرك التعادل بواسطة فرانك كيسي في (د.36) قبل أن يحرز نفس اللاعب هدف التقدم في (د.42).

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وبهذا الفوز الثاني على التوالي لميلان في المسابقة بعد خسارتين وتعادل، رفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد كالياري عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل إنتر ميلان مع روما 1-1.

تقدم ستيفان الشعراوي لصالح روما في (د.31)، وأدرك ماتياس فيتشينو التعادل لإنتر ميلان قبل النهاية بأربع دقائق.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميلان عند 43 نقطة، ورصيد روما إلى 40 نقطة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير