الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون

عاد توتنهام هوتسبير لنزيف النقاط مجددا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة، اليوم الأحد.

تقدم ساوثهامبتون بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز ديفنسون سانشيز لاعب توتنهام هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في (د.15)، قبل أن يتعادل النجم هاري كين سريعا لتوتنهام في (د.18) ليعزز الأخير صدارته لترتيب هدافي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفا، متفوقا بفارق 3 أهداف على أقرب ملاحقيه النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 45 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

المصدر: وكالات

فادي سيمير