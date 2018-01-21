بطل تايكواندو مغربي يصر على براءته من اغتصاب قاصر

تشبث لاعب التايكواندو المغربي أمين المعروفي ببراءته بخصوص قضية الاغتصاب التي قضى جراءها سنتين نافذتين في السجن، واتهم أشخاصا بتدبير قضية ضده.

وناشد أمين المعروفي، الذي تألق في بطولات مغربية وعالمية في رياضة التايكواندو الديوان الملكي، بإعادة التحقيق في القضية التي حكم فيها بالسجن سنتين وطرد من الجندية، بعد اتهامه باغتصاب فتاة، وأكد على تشبثه ببراءته، وبتورط مجموعة من الأشخاص في حبسه، رغم أن الدلائل والبراهين كلها في صالحه، حسب تعبيره.

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وأوضح المعروفي أن المحكمة رفضت مطالبته بالخبرة الطبية، وامتنعت عن النظر في العديد من الحجج الدامغة التي قدمها، مشيرا إلى أنه تلقى تطمينات بأخذ ملفه بعين الاعتبار، وأضاف أنه فكر في الانتحار عدة مرات، وكان قريبا من تنفيذ ذلك، سيما أن القضية أثرت على نفسيته كثيرا، بعد أن باعت أسرته أملاكها، من أجل تغطية مصاريف محاكمته، كما أن والدته وجدته مريضتان.

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وقال لاعب الجيش الملكي سابقا، إن أسرته تعاني ظروفا اجتماعية صعبة، خاصة بعد أن فقد وظيفته في الجندية، بحكم أنه كان المعيل الوحيد للأسرة، مشيرا إلى أنه لن يتنازل عن مطالبته بكشف الحقيقة، وأنه سيظل يطالب بها إلى أن تظهر للجميع.

وصرح المعروفي أن السجن لم ينل من عزيمته، وتابع دراسته داخل السجن، إلى أن حصل على شهادة الباكلوريا، ونجح في السنة الأولى من الجامعة، كما أنه لم ينقطع يوما عن التدريبات، وهو مستعد للعودة إلى التنافس، ورفع راية المغرب عاليا، كما سبق له أن شرفها في العديد من التظاهرات الدولية، أبرزها في بطولة العالم العسكرية بالبرازيل، التي حصل فيها على ميدالية برونزية، كما طالب بطل المغرب عدة مرات، بإعادته إلى وظيفته السابقة في الجندية، سيما أنه يتحمل مسؤولية أسرته الصغيرة والكبيرة، وزوجته حامل، ولا يجد المال لإجراء الفحوصات لها.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر