نابولي يتجاوز امتحان أتالانتا في الدوري الإيطالي

عزز فريق نابولي موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم إثر فوزه الصعب على ملعب مضيفه أتالانتا 1-0، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البلجيكي درايس ميرتينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في (د.65) وسجل البديل ماريك هامسيك هدفا لنابولي في الوقت بدل الضائع للمباراة لكنّه ألغي بداعي التسلل.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس والذي يلتقي غدا الاثنين مع جنوى، في المقابل توقف رصيد أتالانتا عند 30 نقطة في المركز السابع.

المصدر: وكالات

فادي سيمير