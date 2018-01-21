الدوري الإنجليزي.. واتفورد يقيل مدربه ماركو سيلفا

أعلن واتفورد عاشر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا منتقدا نادي إيفرتون الذي كان حاول التعاقد معه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكتب واتفورد في بيان له: "كان من الصعب اتخاذ هذا القرار. لم يكن من السهل القيام بذلك. النادي على اقتناع بأن تعيين سيلفا كان جيدا، ولو لم يكن هدفا غير مشروع لأحد المنافسين في الدوري الممتاز للحصول على خدماته، لواصلنا العمل تحت إدارته الفنية".

وحقق نادي الضواحي شمال غرب العاصمة لندن فوزا واحدا فقط في مبارياته الـ11 الأخيرة، ويحتل حاليا المركز العاشر بفارق 5 نقاط فقط أمام ساوثمبتون أول المهددين بالهبوط إلى الدرجة الأولى والذي يستقبل توتنهام مساء اليوم في المرحلة الرابعة والعشرين.

📝 | #watfordfc has parted company with Marco Silva.



The Club will seek to make a swift appointment and there will be no further comment until that appointment has been made.



More here ⤵️https://t.co/vQbbURcTbn — Watford FC (@WatfordFC) January 21, 2018

وبحسب واتفورد، فإن محاولة إيفرتون التعاقد مع المدرب البرتغالي الشاب (40 عاما) عقب إقالة الهولندي رونالد كومان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت "حافزا" لهذا القرار.

ويعتقد النادي أن محاولة إيفرتون "أدت إلى تدهور كبير في الالتزام والنتائج التي عرضت مستقبل واتفورد على المدى الطويل إلى الخطر".

وتابع النادي في بيانه: "من أجل سلامة ونجاح نادي كرة القدم، يرى مجلس الإدارة أنه يجب إجراء تغيير".

ولم يحدد واتفورد اسم خليفة سيلفا، لكنه وعد بتعيين مدرب في وقت قريب.

وكان مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني سابقا انضم إلى الإدارة الفنية لواتفورد الصيف الماضي بعدما قاد هال سيتي في النصف الأخير من الموسم الماضي دون أن يتمكن من تجنيبه الهبوط إلى الدرجة الأولى.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير