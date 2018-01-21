فوزنياكي تتأهل إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة

بلغت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة ثانية عالميا الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزها على السلوفاكية ماغدلينا ريباريكوفا التاسعة عشرة بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت فوزنياكي من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-0، خلال ساعة واحدة و3 دقائق.

وتلتقي فوزنياكي في الدور المقبل مع الإسبانية، كارلا سواريز نافارو التي تغلبت على الإستونية، أنيت كونتافيت الثانية والثلاثين بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 4-6 و6-4 و8-6.

.@CarlaSuarezNava is back into the #AusOpen quarters for the 3rd time after coming back from a set down!



Tops Kontaveit 4-6, 6-4, 8-6 ----> https://t.co/ZXtbJ0jly5pic.twitter.com/d1FHB5dSCe — WTA (@WTA) January 21, 2018

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وهي المرة العاشرة التي تبلغ فيها فوزنياكي ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في مسيرتها الاحترافية (5 في فلاشينغ ميدوز، و2 في رولان غاروس، و3 في أستراليا).

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر