فوزنياكي تتأهل إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة
بلغت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة ثانية عالميا الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزها على السلوفاكية ماغدلينا ريباريكوفا التاسعة عشرة بمجموعتين نظيفتين.
وتمكنت فوزنياكي من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-0، خلال ساعة واحدة و3 دقائق.
.@CaroWozniacki rushes past Rybarikova 6-3, 6-0!— WTA (@WTA) January 21, 2018
Will face Suarez Navarro in the #AusOpen quarters ---> https://t.co/5ivhCcUkEqpic.twitter.com/ZTLgoRxVLu
وتلتقي فوزنياكي في الدور المقبل مع الإسبانية، كارلا سواريز نافارو التي تغلبت على الإستونية، أنيت كونتافيت الثانية والثلاثين بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 4-6 و6-4 و8-6.
.@CarlaSuarezNava is back into the #AusOpen quarters for the 3rd time after coming back from a set down!— WTA (@WTA) January 21, 2018
Tops Kontaveit 4-6, 6-4, 8-6 ----> https://t.co/ZXtbJ0jly5pic.twitter.com/d1FHB5dSCe
وهي المرة العاشرة التي تبلغ فيها فوزنياكي ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في مسيرتها الاحترافية (5 في فلاشينغ ميدوز، و2 في رولان غاروس، و3 في أستراليا).
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر