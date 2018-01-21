"كاماز ماستر" الروسي يفوز للمرة الـ15 برالي داكار 2018 للشاحنات

فاز فريق "كاماز ماستر" الروسي برالي "داكار 2018" للشاحنات أمس السبت بقيادة إدوارد نيكولايف.

وجاء فريق نيكولايف بالمركز الرابع في المرحلة الـ14 والأخيرة، التي فاز فيها الهولندي تون فان غينوغتين قائد فريق"IVECO".

وبذلك ضمن نيكولايف صدارة الترتيب العام ليتوّج "كاماز ماستر" للمرة الـ15 في تاريخه بلقب رالي داكار، تاركا المركز الثاني للبيلاروسي سيرغي فيازوفيتش، قائد فريق maz بفارق 3 ساعات و57 دقيقة و17 ثانية.

وجلب المركز الثالث لـ"كاماز ماستر" عيرات ماردييف بزيادة قدرها 5 ساعات و22 دقيقة و34 ثانية عن نيكولايف، صاحب المركز الأول الذي حقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

Эдуард Николаев из "КАМАЗ-мастер" победил на "Дакаре"-2018 в зачете грузовиков https://t.co/L8h4xqf7oM — Р-Спорт (@rsportru) January 20, 2018

واختتمت أمس السبت النسخة الـ40 لسباق رالي داكار الذي انطلق من ليما عاصمة البيرو في 6 يناير الجاري، ومر عبر أراضي بوليفيا وصولا إلى خط النهاية في الأرجنتين.

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وفي فئة السيارات، أحرز لقب الرالي الإسباني المخضرم كارلوس ساينز على متن "بيجو"، فيما كان لقب الدراجات من نصيب النمساوي ماتياس فالكنر سائق "كاي تيك أم".

المصدر: rsport.ru

أليكسي اسبر