الاتحاد السعودي يجدد عقد فهد المولد لغاية 2022
fahad_almowalad/twitter
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أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد عن تجديد عقد نجم الفريق فهد المولد لـ4 مواسم لغاية عام 2022.
ووفقا لما ذكره النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد جرى توقيع العقد الجديد بحضور وكيل أعمال اللاعب منصور اليامي، لمدة أربع مواسم مقبلة حتى عام 2022.
فهد المولد اتحادياً حتى 2022@fahad_almowaladhttps://t.co/2dtufItoDe— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 21, 2018
ويحتل الاتحاد المركز السادس على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ24 نقطة بعد 17 جولة من البطولة التي يتصدرها الهلال بـ36 نقطة.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر
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