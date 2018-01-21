وفد كوري شمالي يصل إلى الجنوب لتفقد مواقع العروض الفنية في أولمبياد 2018

وصل وفد كوري شمالي اليوم الأحد إلى مدينة كانغ رونغ الكورية الجنوبية، لتفقد موقع تقديم العروض الفنية المقرر إحياؤها خلال الأولمبياد الشتوي الشهر القادم في بيونغ تشانغ.

ومن المخطط أن يقوم الوفد الذي ترأسه هيون سونغ وول مديرة فرقة "سامزييون" الموسيقية بزيارة مركز الفنون في المدينة لتفقد منشآته .

Reuters

وأبدى سكان مدينة كانغ رونغ اهتمامهم الكبير بزيارة الوفد الكوري الشمالي، حيث تجمع عند وصول القطار الذي أقلهم إلى المدينة مئات من سكانها لاستقبالهم.

وعندما خرج أعضاء الوفد من القطار، استقبلهم السكان بالتصفيق والهتافات والتقط البعض منهم صورا للفريق.

وبعد ذلك غادر الوفد على متن حافلتين كبيرتين لتناول الغداء، قبل أن يغادر إلى مركز كانغ رونغ للفنون الذي يمكن أن تقدم فيه فرقة "سامزييون" عروضها عشية أولمبياد بيونغ تشانغ.

وسبق أن اتفقت الكوريتان على أن تقدم الفرقة الفنية الكورية الشمالية عروضها لمرة واحدة في كل من سيئول وكانغ رونغ .

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قررت أمس السبت السماح لـ22 رياضيا من كوريا الشمالية بالمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ.

КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде под единым флагом https://t.co/xM3bZ0dd3V — Р-Спорт (@rsportru) January 20, 2018

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وأعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اليوم عن ترحيبه بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة الرياضيين من كوريا الشمالية في الأولمبياد.

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي: "تشكيل فريق موحد يعتبر خطوة ضرورية في مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية".

تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقررة في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ستقام في الفترة من التاسع لغاية الـ25 من فبراير/شباط 2018.

المصدر: وكالة يونهاب للأنباء

أليكسي اسبر