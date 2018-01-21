الروسية زاغيتوفا ملكة لأوروبا في التزحلق الفني على الجليد

توّجت الروسية ألينا زاغيتوفا ذات الـ15 عاما بالميدالية الذهبية لبطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

وتمكنت زاغيتوفا من تصدر الترتيب العام لمسابقة الفردي بـ 238.24 نقطة بعد إحرازها المركز الأول في مسابقة البرنامج الاختياري بـ157.97 نقطة، متقدمة على مواطنتها يفغينيا مدفيديفا بطلة العالم وأوروبا مرتين، التي جمعت 154,29 نقطة في البرنامج الاختياري لتحرز الميدالية الفضية بمجموع 232.86 نقطة.

أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب الإيطالية كارولينا كوستنير بـ204.25 نقطة.

Россиянка Алина Загитова завоевала золотую медаль домашнего чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве, другая россиянка Евгения Медведева стала серебряным призеромhttps://t.co/PhZFzJ0s2Dpic.twitter.com/mHBdfSO1Ry — Р-Спорт (@rsportru) January 20, 2018

وجاءت الروسية ماريا سوتسكوفا في المركز الرابع بـ200.81 نقطة.

Январская революция: ЧЕ по фигурному катанию завершился поражением Медведевой https://t.co/xcD8pylzTcpic.twitter.com/TykXiYproD — Р-Спорт (@rsportru) January 20, 2018

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر