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الروسية زاغيتوفا ملكة لأوروبا في التزحلق الفني على الجليد

الرياضة

الروسية زاغيتوفا ملكة لأوروبا في التزحلق الفني على الجليد
Sputnik Владимир Песня
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توّجت الروسية ألينا زاغيتوفا ذات الـ15 عاما بالميدالية الذهبية لبطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

وتمكنت زاغيتوفا من تصدر الترتيب العام لمسابقة الفردي بـ 238.24 نقطة بعد إحرازها المركز الأول في مسابقة البرنامج الاختياري بـ157.97 نقطة، متقدمة على مواطنتها يفغينيا مدفيديفا بطلة العالم وأوروبا مرتين، التي جمعت 154,29 نقطة في البرنامج الاختياري لتحرز الميدالية الفضية بمجموع 232.86 نقطة.

أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب الإيطالية كارولينا كوستنير بـ204.25 نقطة.

وجاءت الروسية ماريا سوتسكوفا في المركز الرابع بـ200.81 نقطة.

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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