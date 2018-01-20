كأس الملك.. الهلال يودع البطولة بالخسارة أمام القادسية

ودع فريق الهلال السعودي، حامل اللقب، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب خسارته أمام القادسية 0-1، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

سجل بيسمارك فيريرا هدف المباراة الوحيد في (د.55). وأنهى القادسية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ياسين برناوي في (د.88).

وتأهل لدور الثمانية أيضا فريق الفيصلي بعد فوزه على النجوم 2-0، والنصر بعد فوزه على النهضة 1-0.

يذكر أن الهلال حامل لقب النسخة الماضية وتغلب على الأهلي 3-2 في المباراة النهائية.

المصدر: وكالات

فادي سيمير