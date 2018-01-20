هاتريك أغويرو يعيد السيتي إلى درب الانتصارات في "البريميرليغ"

سجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو "هاتريك" قاد فيه فريقه مانشستر سيتي إلى الفوز على نيوكاسل يونايتد 3-1، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاءت أهداف أغويرو في الدقائق (34 و63 و83)، رافعا رصيده إلى 25 هدفا في جميع المسابقات، بينما جاء هدف نيوكاسل الوحيد عبر جاكوب ميرفي في (د.67).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 65 نقطة، متقدما على أقرب مطارديه مانشستر يونايتد بفارق 12 نقطة، أما نيوكاسل، فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

واستعاد سيتي بإشراف مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا نغمة الفوز بعد سقوطه للمرة الأولى هذا الموسم، في المرحلة الماضية أمام ليفربول 3-4 في مباراة مثيرة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير