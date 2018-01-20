تسيسكا موسكو يتغلب على باناثينايكوس اليوناني في عقر داره
تغلب تسيسكا موسكو على مضيفه باناثينايكوس اليوناني، في المباراة التي جمعتهما في العاصمة اليونانية أثينا ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الأوروبي لكرة السلة.
واستطاع فريق "الجيش الأحمر" الروسي حسم النتيجة لصالحه، بفارق 5 نقاط، (75-70) وبتفاصيل أشواط :(15-20، 16-9، 20-22، 24-19)، وألحق الخسارة الأولى بباناثينايكوس على أرضه.
Баскетболисты ЦСКА победили "Панатинаикос" в матче Евролиги https://t.co/FtTNE6xyY4pic.twitter.com/b54KtWEzVY— Р-Спорт (@rsportru) January 19, 2018
وكان أفضل مسجل لنادي العاصمة الروسية الإسباني سيرخيو رودريغيز بـ(21 نقطة)، يليه الأمريكي كوري هيغينز بـ(14 نقطة).
Лучшие кадры победного матча @cskabasket ЦСКА с "Панатинаикосом" смотрите в нашей фотоленте https://t.co/LFY6dGttHGpic.twitter.com/S2tAvpLN30— Р-Спорт (@rsportru) January 20, 2018
وفي الجولة القادمة يستضيف تسيسكا متصدر الدوري الأوروبي بـ15 انتصارا نادي بامبيرغ الألماني في 26 يناير/كانون الثاني الجاري.
المصدر: rsport.ria.ru
أليكسي اسبر