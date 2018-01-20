تسيسكا موسكو يتغلب على باناثينايكوس اليوناني في عقر داره

تغلب تسيسكا موسكو على مضيفه باناثينايكوس اليوناني، في المباراة التي جمعتهما في العاصمة اليونانية أثينا ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

واستطاع فريق "الجيش الأحمر" الروسي حسم النتيجة لصالحه، بفارق 5 نقاط، (75-70) وبتفاصيل أشواط :(15-20، 16-9، 20-22، 24-19)، وألحق الخسارة الأولى بباناثينايكوس على أرضه.

وكان أفضل مسجل لنادي العاصمة الروسية الإسباني سيرخيو رودريغيز بـ(21 نقطة)، يليه الأمريكي كوري هيغينز بـ(14 نقطة).

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وفي الجولة القادمة يستضيف تسيسكا متصدر الدوري الأوروبي بـ15 انتصارا نادي بامبيرغ الألماني في 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر