الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يعود بالنقاط من أرض بيرنلي

حقق مانشستر يونايتد المطلوب بفوزه بصعوبة على مضيفه بيرنلي 1-0، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين "الشياطين الحمر" في هذا الانتصار للفرنسي أنطوني مارسيال الذي أحرز الهدف في (د.54)، فبات رصيد اليونايتد 53 نقطة في الوصافة، مقلصا الفارق إلى 9 نقاط فقط مع مانشستر سيتي المتصدر الذي يستضيف نيوكاسل في وقت لاحق اليوم.

وكان الفارق بين قطبي مانشستر وصل قبل أسابيع إلى 15 نقطة.

واكتسح أرسنال ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف سجلها جميعها في الدقائق الأولى بغياب مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز.

وسجل لأرسنال الإسباني ناتشو مونريال في (د.6) والنيجيري أليكس أيوبي في (د.10) والفرنسيان لوران كوسييلني في (د.13) وألكسندر لاكازيت في (د.22)، قبل أن يقلص بالاس الفارق عبر الصربي لوكا ميليفويفيتش في (د.77).

وفاز ستوك سيتي على ضيفه هادرسفيلد بهدفين للويلزي جو آلن في (د.53) والسنغالي مامي بيرام ديوف في (د.69)، وليستر سيتي على ضيفه واتفورد بهدفين لجيمي فاردي في (د.39 من ركلة جزاء) والجزائري رياض محرز في (د.90).

وتعادل إيفرتون مع ضيفه وست بروميتش البيون بهدف للسنغالي باي عمر نياسي في (د.70) مقابل هدف لجاي رودريغيز في (د.7)، ووست هام يونايتد مع ضيفه بورنموث بهدف للمكسيكي خافيير هرنانديز في (د.73) مقابل هدف للأسكتلندي راين فرايزر في (د.71).

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير