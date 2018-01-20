جيرونا يجبر أتلتيكو مدريد على تقاسم النقاط

فرض جيرونا التعادل على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح أتلتيكو النتيجة عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة (34)، وعادل للضيوف كريستيان بورتوغيس عند الدقيقة (73) من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد جيرونا إلى 27 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية تغلب إشبيلية على مضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف نظيفة عن طريق كل من الأرجنتيني فرانكو فازكويز وبابلو سارابيا والكولمبي لويس مورييل في الدقائق (15 و35 و90) على الترتيب.

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ورفع إشبيلية رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز 14 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT

أليكسي اسبر