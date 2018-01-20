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فيتنام تقصي العراق وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

الرياضة

فيتنام تقصي العراق وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا
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بلغ المنتخب الفيتنامي نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما المقامة في الصين، بفوزه اليوم السبت على نظيره العراقي في ربع النهائي بركلات الترجيح 5-3.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، افتتح المنتخب الفيتنامي النتيجة في الدقيقة (12) عن طريق تشونغ بونغ نغوين، وعادل للعراق أيمن حسين في الدقيقة (29) من ركلة جزاء.

وفي الوقت الإضافي الأول عاد أيمن حسين وسجل هدفه الثاني بعد متابعة رأسية متقنة لركلة ركنية، ليعطي الأسبقية للعراق في الدقيقة (94)، لكن منتخب فيتنام عادل الكفة بفضل هدف فان دوك فان في الدقيقة (108)، وفي الدقيقة (112) منح دوك تشين التقدم لفيتنام لكن علاء مهاوي أعاد الأمل للعراق بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة (116)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للمنتخب الفيتنامي 5-3.

وسيواجه المنتخب الفيتنامي الثلاثاء المقبل في نصف نهائي البطولة نظيره القطري المتأهل على حساب فلسطين بعد أن فاز عليه 3-2 أمس الجمعة، فيما يلتقي في مباراة نصف النهائي الثانية منتخب أوزبكستان مع نظيره الكوري الجنوبي الذي تغلب على منتخب ماليزيا بهدفين مقابل هدف.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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