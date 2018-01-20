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لقطة رياضية رائعة خلال بطولة العالم للبياتلون

الرياضة

لقطة رياضية رائعة خلال بطولة العالم للبياتلون
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شهدت المرحلة السادسة من بطولة العالم للبياتلون لقطة مميزة كانت بطلتها البيلاروسية داريا دومراتشيوفا صاحبة الميدالية البرونزية في المرحلة التي استضافتها إيطاليا.

وفي اللحظات الأخيرة من السباق حين كانت المطاردة بذروتها على المركز الثاني بين الإيطالية دوروتي ويرير والبيلاروسية داريا دومراتشيوفا، بعد انفراد الألمانية لاورا دالماير بالمركز الأول بإنهائها السباق بـ29 دقيقة و45 ثانية.

وقبل خط النهاية بـ100 متر تقريبا، فقدت الإيطالية إحدى عصيي التزلج بعد أن تسببت مطاردتها البيلاروسية بذلك بالصدفة، ولكن دومراتشيوفا رفضت تجاوز منافستها التي تظاهرت بأنها تقوم بالتزلج بكلتا العصيين لتحرز الميدالية الفضية بفارق 17.3 ثانية عن صاحبة المركز الأول، بينما اكتفت البيلاروسية بالميدالية البرونزية بفارق 3 ثوان عن الإيطالية.

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المصدر: RT

أليكسي اسبر

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