لقطة رياضية رائعة خلال بطولة العالم للبياتلون

شهدت المرحلة السادسة من بطولة العالم للبياتلون لقطة مميزة كانت بطلتها البيلاروسية داريا دومراتشيوفا صاحبة الميدالية البرونزية في المرحلة التي استضافتها إيطاليا.

وفي اللحظات الأخيرة من السباق حين كانت المطاردة بذروتها على المركز الثاني بين الإيطالية دوروتي ويرير والبيلاروسية داريا دومراتشيوفا، بعد انفراد الألمانية لاورا دالماير بالمركز الأول بإنهائها السباق بـ29 دقيقة و45 ثانية.

Very fair gesture by @DaryaDomracheva, who stepped on Wierer's pole in the last turn and didn't attack on the last 50 meters as a result. #ANT18



Join us for the celebrations and the flower ceremony very shortly. https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/pdLZdN20nE — IBU World Cup (@IBU_WC) January 20, 2018

وقبل خط النهاية بـ100 متر تقريبا، فقدت الإيطالية إحدى عصيي التزلج بعد أن تسببت مطاردتها البيلاروسية بذلك بالصدفة، ولكن دومراتشيوفا رفضت تجاوز منافستها التي تظاهرت بأنها تقوم بالتزلج بكلتا العصيين لتحرز الميدالية الفضية بفارق 17.3 ثانية عن صاحبة المركز الأول، بينما اكتفت البيلاروسية بالميدالية البرونزية بفارق 3 ثوان عن الإيطالية.

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المصدر: RT

أليكسي اسبر