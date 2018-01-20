تشيلسي يعود إلى سكة الانتصارات في "البريميرليغ"

عاد تشيلسي حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بفوز كاسح على مضيفه برايتون بنتيجة 4-0، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء فوز تشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بعد تعادلين في المرحلتين الأخيرتين مع أرسنال 2-2 وليستر سيتي سلبا.

أحرز أهداف تشيلسي، كل من البلجيكي إيدين هازارد في (3 و77)، والبرازيلي ويليان في (د.6)، والنيجيري فيكتور موسيس في (د.89).

واستعاد تشيلسي مؤقتا المركز الثالث من ليفربول الذي يحل ضيفا على سوانسي سيتي الاثنين في ختام المرحلة بعد أن رفع رصيده إلى 50 نقطة، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد الثاني الذي يلتقي ضيفه بيرنلي اليوم أيضا.

ويلعب لاحقا إيفرتون مع وست بروميتش البيون، وليستر سيتي مع واتفورد، وأرسنال مع كريستال بالاس، وستوك سيتي مع هادرسفيلد، ووست هام مع بورنموث، ومانشستر سيتي مع نيوكاسل.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاء ساوثمبتون مع توتنهام.

المصدر: وكالات

فادي سيمير