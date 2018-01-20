دجوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي أستراليا المفتوحة

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف 14 إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه اعلى الإسباني ألبرت راموس الحادي والعشرين 6-2 و6-3 و6-3.

واحتاج دجوكوفيتش، العائد إلى الملاعب بعد غياب نحو ستة أشهر وتحديدا منذ ربع نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية في يوليو الماضي بسبب إصابة في المرفق، إلى ساعتين و21 دقيقة لحجز بطاقته إلى الدور الرابع للمرة الحادية عشرة في البطولة الأسترالية التي انتهى مشوارها فيها الموسم الماضي عند الدور الثاني.

"I haven’t played for six months, but I’m very pleased with where my game is at at the moment."@DjokerNole ousts the No. 21 seed Ramos-Vinolas in straight sets at the #AusOpen. 💪



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وسيسعى دجوكوفيتش في ملبورن إلى الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة والذي يشاركه حاليا مع الأسترالي روي إيمرسون (6 لكل منهما)، فيما سيحاول السويسري روجر فيدرر أن يصبح على المسافة ذاتها منهما (توج بخمسة ألقاب آخرها في 2017).

لكن إيمرسون توج بجميع ألقابه قبل حقبة السماح للمحترفين بالمشاركة في البطولات عام 1968، ما يجعل دجوكوفيتش حامل الرقم القياسي في عصر الاحتراف.

ويلتقي دجوكوفيتش، الباحث عن لقبه السابع في البطولة الأسترالية، في الدور الرابع الكوري الجنوبي تشونغ هيون الذي حقق المفاجأة بإقصائه الألماني ألكسندر زفيريف الرابع بعد أن فاز عليه بواقع 7-5 و6-7 (3-7) و6-2 و3-6 وصفر-6.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير