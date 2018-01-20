فيدرر يجتاز عقبة غاسكيه في أستراليا المفتوحة

تأهل السويسري روجر فيدرر المصنف ثانيا وحامل اللقب إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه السبت في ملبورن على الفرنسي ريشار غاسكيه التاسع والعشرين 6-2 و7-5 و6-4.

ويلتقي فيدرر الذي احتاج إلى قرابة ساعتين من أجل تحقيق فوزه السابع عشر من أصل 19 مواجهة جمعته بغاسكيه حتى الآن، في الدور الرابع المجري مارتون فوسوفيتش الذي تغلب على الأرجنتيني نيكولاس كيكر 6-3 و6-3 و6-2.

ويواجه فيدرر(36 عاما) احتمال لقاء التشيكي توماس بيرديتش التاسع عشر في ربع النهائي بعد أن تخطى الأخير عقبة الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الثاني عشر بالفوز عليه 6-3 و6-3 و6-2.

“My head’s still spinning from the match point."@rogerfederer extends his @FedEx ATP Head2Head series lead over Gasquet to 17-2, and moves into the fourth round at the #AusOpen.



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وحافظ فيدرر، الساعي إلى تعزيز رقمه القياسي وإحراز لقبه العشرين في البطولات الكبرى، على تفوقه في مواجهاته مع غاسكيه الذي لم يحرز أي مجموعة أمام الأسطورة السويسرية منذ عام 2011 حين فاز عليه في الدور ثمن النهائي لدورة روما للماسترز.

ورفع فيدرر عدد انتصاراته في ملبورن إلى 90 مقابل 13 هزيمة، وسيحاول أن يصبح على المسافة ذاتها من الصربي نوفاك دجوكوفيتش والأسترالي روي إيمرسون من حيث عدد الألقاب في هذه البطولة (6 لكل منهما)، علما بأن الأخير توج بجميع ألقابه قبل حقبة السماح للمحترفين بالمشاركة في البطولات عام 1968، ما يجعل دجوكوفيتش حامل الرقم القياسي في عصر الاحتراف.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير