الفيفا يخصم 6 نقاط من اتحاد بلعباس الجزائري

أكد قدور بن عياد رئيس نادي اتحاد بلعباس أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) تلقى مراسلة من الفيفا تنص على خصم 6 نقاط من رصيده بسبب مستحقات اللاعب الكاميروني جيسي مايلي.

وتحدث بن عياد لوكالة الأنباء الجزائرية عن حقيقة مستحقات "مايلي" قائلا: "بعد العمل الشاق الذي قمنا به لتسوية وضعية جميع اللاعبين المدانين في الفريق، طفت إلى السطح قضية اللاعب جيسي مايلي، هذا اللاعب لعب في الفريق موسم 2014 و2015 وكان ملتزم بعقد إلا أنه لم يلعب كثيرا".

وأضاف : "الإشكال في قضيته هو كيفية التحصيل، لأن الفيفا طلب تحصيل اللاعب لمستحقاته بالعملة الصعبة، واللاعب تقاضى أمواله بالدينار الجزائري".

وأكد بن عياد أن اللاعب تقاضى أمواله كاملة من بنك BNP في بلعباس قائلا: "لقد تقاضى مستحقاته بالدينار وهناك إثباتات لتحويل هذه الأموال، الفيفا طلب من الاتحاد الجزائري خصم نقاط من اتحاد بلعباس إذا لم نسوي القضية، لذلك سنرسل المستندات التي بحوزتنا يوم الأحد أو الاثنين للـ"فاف" وثقتنا كبيرة بهم.

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وقرأ بن عياد مراسلة الفيفا قائلا: "المراسلة كانت باللغة الإنجليزية يوم 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، وطلبت من الفدرالية تطبيق البند رقم 6 القاضي بخصم النقاط في حالة عدم التسوية ومراسلة الفيفا في أقرب وقت إما بتسوية وضيعة اللاعب أو بخصم النقاط".

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر