اللجنة الأولمبية الدولية تبعد 111 روسيا عن أولمبياد 2018

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الجمعة تقليص عدد الرياضيين الروس المشاركين في أولمبياد 2018 الشتوي إذ أبعدت 111 رياضيا عن المشاركة.

وكانت اللجنة الأولمبية الروسية قد قدمت لائحة بـ500 رياضي روسي للمشاركة في الأولمبياد، ولكن اللجنة المستقلة لمكافحة المنشطات (ITA) برئاسة وزير الرياضة الفرنسي السابق فاليري فورنيرون قررت إبعاد 111 رياضيا عن اللائحة، ليتقلص عدد الرياضيين المحتمل مشاركتهم في الأولمبياد إلى 389 رياضيا، وهم مطالبون بفحوصات جديدة بالإضافة لإعادة فحص عيناتهم الموجودة.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن أكثر من 80 % من الرياضيين الروس الباقون في اللائحة لم يشاركوا في أولمبياد سوتشي 2014، في إشارة إلى مشاركة جيل جديد من الرياضيين الروس.

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وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد حظرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشاركة المنتخب الروسي في أولمبياد 2018، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، ولكنها قررت السماح بمشاركة "النظيفين" منهم فقط، ولكن تحت علم الأولمبياد وستصدر اللجنة قرارها بعددهم النهائي في 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما قررت اللجنة الأولمبية الدولية منع الرياضيين الروس المشاركين في الأولمبياد من إظهار أي رمز يدل أو يتضمن ألوان علم بلدهم أثناء المنافسات.

تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ستقام في الفترة من التاسع لغاية الـ25 فبراير/شباط 2018.

المصدر: تاس+وكالات

أليكسي اسبر