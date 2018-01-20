شارابوفا تودع أستراليا المفتوحة وهاليب إلى رابع أدوار البطولة
ودّعت الروسية ماريا شارابوفا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى بعد خسارتها أمام الألمانية أنجيليك كيربر بمجموعتين نظيفتين اليوم السبت.
وتمكنت الألمانية كيربر المصنفة 21 عالميا من التغلب على شارابوفا بسهولة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-3، خلال ساعة واحدة و14 دقيقة.
.@AngeliqueKerber is into her 3rd consecutive @AustralianOpen Round of 16!— WTA (@WTA) January 20, 2018
Downs Sharapova, 6-1, 6-3 --> https://t.co/XT71Rxq8Jtpic.twitter.com/iJ9xUCHoOY
وبهذه الخسارة، لم تستطع شارابوفا المصنفة 48 عالميا، وبطلة أستراليا المفتوحة لعام 2008، العبور إلى الأدوار المتقدمة في ملبورن التي غابت عنها الموسم الماضي نظرا لإيقافها 15 شهرا بسبب المنشطات.
يذكر أن شارابوفا توّجت خلال مسيرتها الاحترافية بأربعة ألقاب كبرى أخرى "غراند سلام" هي أمريكا المفتوحة عام 2006، ويمبلدون عام 2004، وفرنسا المفتوحة عامي 2012 و2014.
.@MariaSharapova and @AngeliqueKerber take on the night session at the @AustralianOpen!— WTA (@WTA) January 20, 2018
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وفي مواجهة ماراثونية استطاعت المصنفة الأولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب ذات الـ26 عاما مواصلة مسيرتها الناجحة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وبلغت الدور الرابع على حساب الأمريكية لورين ديفيس، بعد أن تغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، خلال 3 ساعات و44 دقيقة.
“My muscles are gone. My ankle - I don’t know how it is because I can’t feel it... It's great to be in 4R."— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018
The world number 1️⃣, @Simona_Halep wins an incredible match to keep her #AusOpen campaign alive. pic.twitter.com/ddtJTR3ewL
فبعد أن خسرت هاليب المجموعة الأولى 4-6، عادت في المجموعة الثانية وفازت بـ6-4، قبل أن تبلغ المنافسة أشدها في المجموعة الثالثة التي حسمتها هاليب لمصلحتها بـ15-13 بعد جولة ماراثونية.
😍#AusOpenpic.twitter.com/pyeFygJqiY— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018
وستلاقي هاليب في الدور القادم للبطولة اليابانية أوساكا نعومي 20عاما التي بلغت الدور الرابع لأول مرة بإحدى بطولات "غراند سلام"، وتأمل الرومانية أن تجدد فوزها على منافستها بعد أن خرجت فائزة من المواجهتين السابقتين في بطولتي رولان غاروس عام 2016 وميامي عام 2017.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر