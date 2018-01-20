أحلام تشارك فنانين مصريين في ماراثون زايد الخيري بالأقصر

حضر العديد من نجوم الفن المصريين والعرب ماراثون زايد الخيري بمدينة الأقصر المصرية في نسخته الرابعة دعما لمستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج الأورام.

ومن ضمن النجوم المشاركين الإماراتية أحلام وإيمي سمير غانم وهاني رمزي، ونهال عنبر، وبشرى، وعضو اتحاد كرة القدم المصري مجدى عبد الغني.

ونشر العديد من النجوم المشاركين في الماراثون صورا لهذا الحدث عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي :

مع ابطال الماراثون فى الاقصر A post shared by Bushra Rozza (@bushraofficial) on Jan 19, 2018 at 12:12am PST

الان من الاقصر... #مستشفى_شفاء_الأورمان #مستشفى_شفاء_الأورمان_لعلاج_السرطان_بالأقصر A post shared by Bushra Rozza (@bushraofficial) on Jan 18, 2018 at 11:26pm PST

مشاركتي ضمن ماراثون زايد الخيري لدعم مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان -

7 آلاف شاب وفتاة يشاركون في الماراثون من

محافظة الأقصر في #مصر وخصص عائدها لصالح المستشفى - رحم الله والدي الشيخ زايد وطيب الله ثراه واطال بعمر شيوخنا الكرام #عام_زايد#الامارات 🇦🇪🌹#احلامpic.twitter.com/5ermY0oVPU — Ahlam - احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) January 20, 2018

A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem) on Jan 19, 2018 at 5:33am PST

وشارك 6300 متسابق من مختلف محافظات مصر في ماراثون "زايد الخيري" (10 كيلو مترا) في نسخته الرابعة كأول وأكبر حدث خيري يُنظم في 2018 لدعم مرضى السرطان بالصعيد، بمناسبة ذكرى وفاة الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

يذكر أن مصر هي المحطة الثالثة لماراثون زايد الخيري، واكتسب المارثون سمعة عالمية منذ انطلاق محطته الأولى في مدينة نيويورك العام 2005، حيث حظي بصدى إعلامي وإنساني واسع النطاق، فيما أقيمت المحطة الثانية في مدينة أبوظبي، ويعتبر ماراثون زايد الخيري واحدا من أهم الأحداث الرياضية في المنطقة العربية التي يتم من خلالها تسخير الرياضة لدعم الأعمال الإنسانية.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر