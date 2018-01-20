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أحلام تشارك فنانين مصريين في ماراثون زايد الخيري بالأقصر

الرياضة

أحلام تشارك فنانين مصريين في ماراثون زايد الخيري بالأقصر
weladelbalad.com
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حضر العديد من نجوم الفن المصريين والعرب ماراثون زايد الخيري بمدينة الأقصر المصرية في نسخته الرابعة دعما لمستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج الأورام.

ومن ضمن النجوم المشاركين الإماراتية أحلام وإيمي سمير غانم وهاني رمزي، ونهال عنبر، وبشرى، وعضو اتحاد كرة القدم المصري مجدى عبد الغني.

ونشر العديد من النجوم المشاركين في الماراثون صورا لهذا الحدث عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي :

مع ابطال الماراثون فى الاقصر

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وشارك 6300 متسابق من مختلف محافظات مصر في ماراثون "زايد الخيري" (10 كيلو مترا) في نسخته الرابعة كأول وأكبر حدث خيري يُنظم في 2018 لدعم مرضى السرطان بالصعيد، بمناسبة ذكرى وفاة الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

يذكر أن مصر هي المحطة الثالثة لماراثون زايد الخيري، واكتسب المارثون سمعة عالمية منذ انطلاق محطته الأولى في مدينة نيويورك العام 2005، حيث حظي بصدى إعلامي وإنساني واسع النطاق، فيما أقيمت المحطة الثانية في مدينة أبوظبي، ويعتبر ماراثون زايد الخيري واحدا من أهم الأحداث الرياضية في المنطقة العربية التي يتم من خلالها تسخير الرياضة لدعم الأعمال الإنسانية.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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