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روسيا تواصل حصد الميداليات في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد

الرياضة

روسيا تواصل حصد الميداليات في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد
Sputnik Рамиль Ситдиков
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واصل المنتخب الروسي حصد الميداليات في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد، بإضافة ميداليتين جديدتين لرصيد بلاده في مسابقة فردي الرجال التي تستضيفها العاصمة موسكو.

ونال الروسي دميتري علييف الميدالية الفضية في مسابقة فردي الرجال، حيث جمع 182.73 نقطة في مسابقة البرنامج الاختياري، بعد 91.33 نقطة في مسابقة البرنامج القصير.

وحلّ علييف بذلك في المركز الثاني بـ274.06 نقطة خلف الإسباني خافيير فيرنانديز بطل العالم وأوروبا، الذي توّج بالذهب برصيد 295.55 نقطة.

ونالت روسيا الميدالية البرونزية أيضا بفضل ميخائيل كاليادا بعد جمعه 258.90 نقطة، فيما جاء الروسي ألكسندر سامارين في المركز السادس بـ229.81 نقطة.

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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