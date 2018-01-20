روسيا تواصل حصد الميداليات في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد

واصل المنتخب الروسي حصد الميداليات في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد، بإضافة ميداليتين جديدتين لرصيد بلاده في مسابقة فردي الرجال التي تستضيفها العاصمة موسكو.

ونال الروسي دميتري علييف الميدالية الفضية في مسابقة فردي الرجال، حيث جمع 182.73 نقطة في مسابقة البرنامج الاختياري، بعد 91.33 نقطة في مسابقة البرنامج القصير.

وحلّ علييف بذلك في المركز الثاني بـ274.06 نقطة خلف الإسباني خافيير فيرنانديز بطل العالم وأوروبا، الذي توّج بالذهب برصيد 295.55 نقطة.

Кто же поедет на Олимпиаду? Фигуристы Алиев и Коляда выиграли медали ЧЕ https://t.co/KTOPibsvIdpic.twitter.com/qHei419CN9 — Р-Спорт (@rsportru) January 19, 2018

ونالت روسيا الميدالية البرونزية أيضا بفضل ميخائيل كاليادا بعد جمعه 258.90 نقطة، فيما جاء الروسي ألكسندر سامارين في المركز السادس بـ229.81 نقطة.

Россиянин Алиев завоевал серебро чемпионата Европы в Москве, Коляда - бронзу https://t.co/rrjdDVeu2jpic.twitter.com/uQoHSOpV4V — Р-Спорт (@rsportru) January 19, 2018

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر