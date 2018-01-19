خيتافي يجبر أتلتيك بيلباو على اقتسام النقاط في "الليغا"

سقط خيتافي في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه أتلتيك بيلباو 2-2، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

افتتح بيلباو باب التسجيل عبر إيناكي ويليامز في (د.13)، قبل أن يرد خيتافي سريعا بهدف التعادل عن طريق خورخي مولينا في (د.21 من ركلة جزاء).

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف في (د.48) نفذها المخضرم راؤول غارسيا بنجاح في شباك خيتافي، وبعدها بثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لأصحاب الأرض، لكن مولينا أهدرها ليضيع فرصة إدراك التعادل الذي جاء في (د.74)، بهدف حمل توقيع أنخيل رودريجيز.

وبهذه النتيجة، يتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصل كل منهما على نقطة وحيدة، فرفع خيتافي رصيده إلى 27 نقطة وتقدم بها إلى المركز السابع، فيما أصبح لدى بيلباو 26 نقطة في المركز الـ10 "مؤقتا".

المصدر: EFE

فادي سيمير