مارسيليا يرتقي لوصافة الدوري الفرنسي "مؤقتا"

قفز مارسيليا لوصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بالفوز 2-0 على مضيفه كان، اليوم الجمعة، في الجولة 22 من المسابقة.

أحرز ثنائية الضيوف كل من ديميتري باييه في (د.55) وفلوران توفان في (د.74)، ليرفع مارسيليا رصيده إلى 47 نقطة بفارق 9 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، في المقابل تجمد رصيد كان عند 27 نقطة في المركز العاشر.

ويتفوق مارسيليا بنقطتين عن ليون الثالث الذي يستضيف باريس سان جيرمان، الأحد في نفس الجولة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير