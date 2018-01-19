مورينيو يجيب عن انتقال سانشيز إلى اليونايتد

ألمح جوزيه مورينيو وللمرة الأولى إلى سعي فريقه للحصول على خدمات سانشيز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه ضد بيرنلي ضمن الدوري الإنجليزي.

وقال مورينو، اليوم الجمعة، في هذا الصدد: "أعتقد بأن الجميع بات على معرفة بأننا نحاول في هذا المجال لا سيما بعد أن سمعنا مدرب آرسنال (أرسين فينغر) يتكلم بهذا الموضوع بشكل واضح". وأضاف "لا شيء جديد حتى اللحظة".

ولدى سؤاله عما إذا كان انتقال سانشيز مرتبط برحيل الأرمني هنريك مخيتاريان في الاتجاه المعاكس، لم يشأ مورينيو إعطاء المزيد من المعلومات وقال: "الناس يعتقدون في بعض الأحيان بأن المدربين يطلعون على جميع تفاصيل عملية الانتقال. هذا الأمر خاص بكل ناد، لكن الأمر لا ينطبق علي.. أفضل البقاء على هامش طاولة المفاوضات وانتظار الأنباء بهدوء".

وتابع: "سأتكلم عنه (سانشيز) عندما يوقع معنا وسأقول لكم ماذا سيقدم إضافة للفريق. لكن الآن هذا الأمر لا يعني شيئا لأنه لا يزال لاعبا في صفوف أرسنال".

واعترف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا الذي كان فريقه مرشحا بقوة لضم سانشيز قبل أن يعدل عن ذلك نظرا للمتطلبات المادية للاعب بخسارة السباق لضم سانشيز وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنه في طريقه إلى مانشستر يونايتد وبالتالي أريد توجيه التهنئة إلى النادي وإليه".

أما في ما يتعلق بتجديد عقد مورينيو مع مانشستر يونايتد فقال الأخير "ينتهي عقدي في يوليو/تموز عام 2019 وبالتالي نملك المتسع من الوقت لكي نتحدث في هذا الأمر".

وأضاف: "أدرك تماما بأن الجميع سعيد، يدرك المسؤولون بأني سعيد وبالتالي سنقوم جميعا بعمل شيء في هذا الموضوع. ستكون الأمور سهلة. لدينا الكثير من الوقت".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير