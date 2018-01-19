فوزي البنزرتي مدربا جديدا لنادي الوداد البيضاوي

أعلن الوداد البيضاوي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والدوري المغربي للمحترفين، اليوم الجمعة، تعاقده مع التونسي فوزي البنزرتي خلفا للمغربي الحسين عموتة اليوم الجمعة.

وقال سعيد الناصري رئيس النادي في اتصال هاتفي مع رويترز: "وقعنا عقدا مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي بعد أن فحصنا عدة سير ذاتية للعديد من المدربين الذين أوجه لهم الشكر على اهتمامهم بالوداد".

وسبق للبنزرتي تدريب الرجاء البيضاوي، الذي بلغ معه نهائي كأس العالم للأندية عام 2013، لكنه رحل بعد خسارة اللقب المحلي لصالح المغرب التطواني عام 2014.

المصدر: رويترز

فادي سيمير