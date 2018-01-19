النصر الإماراتي يقيل مدربه الإيطالي برانديلي

أقال نادي النصر الإماراتي لكرة القدم مدربه الإيطالي تشيزاري برانديلي بسبب سوء النتائج، واستعان مجددا بالصربي إيفان إيفانوفيتش الذي أشرف على الفريق بين 2013 و2016.

وقال النصر في بيان عبر "تويتر" إن "شركة النصر لكرة القدم تقرر إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول. وتقرر تكليف علي مراد (المدرب المساعد) بقيادة تدريبات الفريق بشكل مؤقت".

قرار|

شركة النصر لكرة القدم تُقرر إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول. pic.twitter.com/qJ2K8q0rTd — AL NASR FC (@ALNasrSC) January 19, 2018

وأعلن النصر في بيان لاحق تعيين إيفانوفيتش بديلا لبرانديلي، ليعود الصربي للعمل مع النادي بعدما سبق أن قاده إلى إحراز كأس الإمارات وكأس الرابطة في 2015.

وعانى النصر رابع الدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة والذي يبتعد عن العين المتصدر بفارق 11 نقطة، من سلسلة النتائج السلبية هذا الموسم آخرها الخروج من مسابقة الكأس الأربعاء، بعد الخسارة أمام دبا الفجيرة بركلات الترجيح 4-5 (بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1).

وأعرب برانديلي، المدرب السابق لمنتخب إيطاليا، بعد نهاية المباراة عن تفهمه لمطالبة أنصار النادي بإقالته، وقال في المؤتمر الصحفي "مقتنع بأن الضغوط جزء من مهمتي كمدرب ولدي القدرة على التعامل معها من خلال معالجة السلبيات والتأكيد على الإيجابيات، مع الأخذ في الاعتبار أن معي مجموعة من اللاعبين أستطيع أن أؤكد أنهم على أعلى مستوى من الاحتراف".

قرار|

شركة النصر لكرة القدم تُعلن تعيين الصربي إيفان يوفانوفيتش مُديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للإيطالي تشيزاري برانديلي. pic.twitter.com/G1VuwWa3kP — AL NASR FC (@ALNasrSC) January 19, 2018

وتولى برانديلي تدريب منتخب بلاده خلفا لمارتشيلو ليبي بعد الخروج من الدور الأول لمونديال جنوب أفريقيا 2010، لكنه استقال من منصبه بعد كأس العالم 2014 في البرازيل.

وشهدت مسيرة برانديلي (60 عاما) الذي تولى تدريب النصر منذ يونيو/حزيران الماضي بديلا للروماني دان بيتريسكو، إقالات واستقالات عدة في السنوات الأخيرة، فهو تنقل بين عدد من الأندية أبرزها بارما وروما وفيورنتينا الإيطالية وغلطة سراي التركي إلى حين إقالته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وأشرف بارنديلي أيضا على فالنسيا الإسباني، إلا أنه استقال في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه، من دون أن يوضح الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير